Володин помог привлечь «ДОМ.РФ» для достройки домов обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-27T12:18:06+03:00

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Депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Володин помог привлечь «ДОМ.РФ» для достройки домов наших обманутых дольщиков. Сегодня госкомпания начала работу в области. И уже на этой неделе госкомпания обсудит предложения в Госдуме. С ними и минстроем с утра обсудили вопросы по всем 27 объектам. Где созданы ЖСК, где идут суды, какие условия работы госкомпании на каждом доме. Сейчас едем по проблемным объектам: на месте посмотреть степень готовности, услышать мнение дольщиков. Как все прошло, расскажу позже, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU