2019-05-27T09:37:17+03:00
Общество

В Саратове арестовали имущество кондитерской «От Прачкина»

Организация задолжала более 1 млн рублей
Ольга Муравлёва
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Фото УФССПФото УФССП
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В Саратове приставы Фрунзенского районного отдела и представители налоговой инспекции организовали рейд по должникам-организациям.

- Одной из первой точек проверки оказался салон нижнего белья на проспекте Кирова. У владелицы имелся долг около 50 тыс. рублей. Сотрудники службы наложили арест на товар, после чего хозяйка все оплатила, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Фото УФССП

Фото УФССП

Также приставы проверили кондитерскую «От Прачкина». Общая сумма долгов у организации составила более 1 млн рублей. В основном это задолженность по налогам.

Сотрудники УФССП наложили арест на холодильники, оборудование и изъяли деньги из кассы.

Пока что пользоваться имуществом можно. Однако если предприниматель не погасит долги, оборудование продадут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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