2019-05-27T09:22:40+03:00
Общество

Троллейбус №2 в Саратове продолжает отстаиваться

С утра 27 мая также останавливалось движение трамваев №11
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 27 мая, в 8:02 останавливались трамваи №11 у Пугачевского поселка из-за ДТП двух легковушек.

- Движение пошло в 8:35 после приезда ГИБДД, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Троллейбусы №2 продолжают отстаиваться в депо из-за коммунальных работ. ПАО «Т Плюс» проводит ремонт на Григорьева/Октябрьской, из-за чего «двойки» не ходят.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обсуждая крах совместного бизнеса, саратовец забил компаньона сковородкой
В Саратове горела баня
Пропавший в Саратове дезориентированный пенсионер погиб
В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс
Житель Озинок убил мужчину в споре за стул у новогоднего стола
Бетонная плита раздавила рабочего в Ершове
Саратовский Сабантуй-2019 посвящен вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана
На Огородной, 70 начались вскрышные работы
Панков: Володин ставит задачу, чтобы дольщики скорей получили своё жильё
На Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ и скутер
В Балакове водитель ВАЗ-2106 сбил двух детей
Пропавший в сентябре в Петровске пенсионер погиб
С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу
В Саратове молодой рецидивист угнал машину с оставленными ключами зажигания
Саратовцы смогут задать вопросы руководству полиции
Под Саратовом мужчина попал в больницу после падения с байка
Юлия Литневская вручила почетную грамоту преподавателю детской школы искусств