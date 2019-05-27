Троллейбус №2 в Саратове продолжает отстаиваться
С утра 27 мая также останавливалось движение трамваев №11
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 27 мая, в 8:02 останавливались трамваи №11 у Пугачевского поселка из-за ДТП двух легковушек.
- Движение пошло в 8:35 после приезда ГИБДД, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Троллейбусы №2 продолжают отстаиваться в депо из-за коммунальных работ. ПАО «Т Плюс» проводит ремонт на Григорьева/Октябрьской, из-за чего «двойки» не ходят.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU