2019-05-27T09:28:40+03:00
Происшествия

Начальника УЭБ и ПК Саратовской области будут судить за взятки на 7 млн рублей

Он получал деньги от предпринимателей
Екатерина Семенова
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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника ГУ МВД.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Следствие считает, что в июне 2016 года заместитель начальника УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области получил 5 млн рублей. За эти деньги он должен был вернуть изъятые во время проверки сервера с программным обеспечением для работы сети АЗС, а также остальные предметы и документы.

В мае 2017 года он же, якобы занимая должность начальника УЭБ и ПК, получил от учредителя частной медклиники 2 млн рублей. Эти средства предназначались за прекращение проверки и непривлечение сотрудников и учредителя к уголовной ответственности.

В ноябре 2017 года обвиняемый приобрел автомобиль Mercedes, легализовав тем самым преступный доход.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.

В качестве обеспечительных мер суд арестовал имущество обвиняемого на 4 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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