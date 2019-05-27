Начальника УЭБ и ПК Саратовской области будут судить за взятки на 7 млн рублей
В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника ГУ МВД.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Следствие считает, что в июне 2016 года заместитель начальника УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области получил 5 млн рублей. За эти деньги он должен был вернуть изъятые во время проверки сервера с программным обеспечением для работы сети АЗС, а также остальные предметы и документы.
В мае 2017 года он же, якобы занимая должность начальника УЭБ и ПК, получил от учредителя частной медклиники 2 млн рублей. Эти средства предназначались за прекращение проверки и непривлечение сотрудников и учредителя к уголовной ответственности.
В ноябре 2017 года обвиняемый приобрел автомобиль Mercedes, легализовав тем самым преступный доход.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.
В качестве обеспечительных мер суд арестовал имущество обвиняемого на 4 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU