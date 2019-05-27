2019-05-27T09:13:31+03:00
Происшествия

К коньяку Hennessy грабители магазина прибавили пиво

Сообразить на троих они не успели
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Сомнительное сочетание дорогого коньяка Hennessy и пива «Жигули», а также пивного напитка «Мотор.Крепкое» предпочли грабители в Красноармейске Саратовской области.

Заявление о преступлении поступило вечером 26 мая в полицию от товароведа магазина на улице Калинина. Неизвестные открыто вынесли из помещения торговой организации бутылку французского коньяка и три — пива.

Полицейским не составило труда отыскать похитителей, жителей Красноармейска, самому старшему из которых исполнился 31 год. За его плечами две судимости за угон и неуплату алиментов. Его 28-летний подельник совсем недавно привлекался к суду за оскорбление представителя власти, а третий, 24-летний грабитель, проблем с законом до сих пор не имел.

Правоохранителями проводится проверка заявления о грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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