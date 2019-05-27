2019-05-27T08:48:24+03:00
Общество

Балаковские и смоленские атомщики обменялись опытом по организации производственного контроля безопасности

Обмен опытом поможет усовершенствовать механизмы производственного контроля
Екатерина Семенова
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С 20 по 23 мая 2019 года Балаковскую АЭС посетили специалисты Смоленской атомной станции для обмена опытом по организации производственного контроля безопасности.

Актуальность темы продиктована приоритетным вниманием к обеспечению безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики, которая не может осуществляться без особого подхода в промышленной, радиационной и ядерной безопасности. В данном направлении работа на Балаковской АЭС организована на высоком уровне.

В рамках визита участники совместного семинара обсудили эффективность системы производственного контроля (функционального надзора), а также ее интегрирование в систему внутреннего контроля безопасности и качества на уровне АЭС. Особое внимание было уделено проведению подразделениями самооценок эксплуатационной безопасности.

В рамках визита специалисты обсудили нюансы применения дифференцированного или риск-ориентированного подхода при проведении подразделениями производственного контроля безопасности. Для ознакомления с культурой безопасности на Балаковской АЭС участники смоленской делегации побывали на производственных площадках атомной станции.

По мнению начальника отдела технической инспекции и промышленной безопасности Смоленской АЭС Николая Радченкова, данный визит и результаты обмена опытом между специалистами атомных станций помогут усовершенствовать механизмы осуществления и организации производственного контроля.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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