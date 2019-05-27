Администрация сделала официальное обращение по школе «Аврора»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-27T08:33:10+03:00

Жителей попросили с пониманием отнестись к ограничению доступа на территорию

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Администрация Кировского района Саратова выступила с официальным обращениям к жителям поселка Солнечный-2.

В обращении говорится о ситуации в школе «Аврора».

- Сообщаем, что территория школы открыта ежедневно с 8:00 до 20:00.

Просим вас с пониманием отнестись ко временному ограничению доступа на отдельные объекты в связи с проведением в ближайшее время работ: нанесение разметки на беговые дорожки, установка спортивных сооружений, обустройство специального резинового покрытия на площадках для гимнастики, волейбола и баскетбола.

Комфорт и безопасность — залог отдыха и оздоровления наших детей в период летних каникул, — говорится в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU