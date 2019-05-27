Администрация сделала официальное обращение по школе «Аврора»
Администрация Кировского района Саратова выступила с официальным обращениям к жителям поселка Солнечный-2.
В обращении говорится о ситуации в школе «Аврора».
- Сообщаем, что территория школы открыта ежедневно с 8:00 до 20:00.
Просим вас с пониманием отнестись ко временному ограничению доступа на отдельные объекты в связи с проведением в ближайшее время работ: нанесение разметки на беговые дорожки, установка спортивных сооружений, обустройство специального резинового покрытия на площадках для гимнастики, волейбола и баскетбола.
Комфорт и безопасность — залог отдыха и оздоровления наших детей в период летних каникул, — говорится в обращении.
ИСТОЧНИК KP.RU