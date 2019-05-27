2019-05-27T08:11:42+03:00
Происшествия

Девятерых пострадавших в аварии на саратовской трассе госпитализировали в Камышин

По словам советника Минздрава Александра Колоколова, это было территориально ближе
Ольга Муравлёва
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ДТП на саратовской трассеДТП на саратовской трассе
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Пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Красноармейском районе Саратовской области госпитализировали в Камышин.

- По данным на субботу, девять человек в состоянии от удовлетворительного до средней степени тяжести госпитализированы в больницу Камышина Волгоградской области, — сообщил «КП-Саратов» советник Минздрава Саратовской области Александр Колоколов.

На место аварии выезжали бригады «скорой» из Красноармейской и Камышинской райбольниц.

Колоколов отметил, что пострадавших госпитализировали в Волгоградскую область, так как это было территориально ближе.

Напомним, авария произошла 25 мая на 426-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград микроавтобус пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Volvo с полуприцепом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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