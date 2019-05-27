Владимир Родионов рассказал о причинах провала «Автодора» в минувшем сезоне

СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-27T08:31:50+03:00

Президент баскетбольного «Автодора» взял вину на себя и поделился планами на будущий сезон

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В интервью клубному сайту президент саратовского баскетбольного «Автодора» рассказал о причинах провала как в еврокубках, так и в Лиге ВТБ, где основная команда заняла восьмое место.

- Очевидно, что набор «звезд» автоматически не означает команду-«звезду». В завершившемся сезоне по меркам «Автодора» случился именно перебор «звезд», каждая из которых старалась индивидуально доказать, что лучше остальных. Причем получалось это у них деструктивным образом и в ущерб результатам.

Помимо изучения непосредственных игровых характеристик, при формировании состава мы наводим справки и о человеческих качествах баскетболистов, однако все предусмотреть невозможно. Так, например, Бьюфорд — хороший игрок, но со своими тараканами. На выезде никто не мог жить с ним в одном гостиничном номере, все категорически отказывались, — рассказал Родионов.

Он заметил, что ни у одного из тренеров, даже у Евгения Пашутина, не получилось объединить игроков.

- Из этой «солянки» индивидуально сильных исполнителей нам, будем откровенны, не удалось создать сбалансированный коллектив, объединить их общей целью. Никто и близко не проявлял усердий в защите. Каждый из легионеров тащил одеяло на себя, чаще всего — в ущерб командным интересам. Невооруженным глазом было заметно, насколько ревностно иностранцы относились к прогрессу нашей молодежи и попросту не признавали ее.

И хоть сезон сложился неудачным образом, нам удалось «обстрелять» молодежь. С каждым матчем, с каждым новым турниром ребята шаг за шагом прогрессируют, — нашел положительные итоги в окончившемся сезоне Владимир Родионов.

- Наша задача-максимум — постараться потеснить кого-то из миллиардеров и вклиниться в пятерку. Конечно, это будет непросто осуществить из-за колоссальных финансовых возможностей топ-клубов при комплектовании составов. В то же время как минимум 6-7-е место в Лиге ВТБ мы занимать обязаны, — анонсировал президент «Автодора».

Родионов также отметил, что финансовая ситуация в команде «является лучшей за последние пять лет и позволяет смотреть в будущее с оптимизмом».

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ИСТОЧНИК KP.RU