2019-05-26T18:35:30+03:00
Звезды

Борис Гребенщиков и «Аквариум» сыграют бесплатно на проспекте Кирова в Саратове

Концерт состоится, если не помешает погода
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Борис Гренщиков на уличном выступлении в Астрахани. Фото из инстаграма музыкантаБорис Гренщиков на уличном выступлении в Астрахани. Фото из инстаграма музыканта
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По данным, которые распространяют поклонники в соцсетях, музыкант борис Гребенщиков сыграет небольшой уличный концерт в Саратове днем 27 мая.

Называется время - 12:00 и место – площадь перед консерваторией имени Собинова, на проспекте Кирова.

Анонсируется что здесь Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» дадут уличное неформальное выступление.

При этом оговаривается, что концерт пройдет только если позволят погодные условия.

А вот выступление в Театре драмы состоится в этот же день в 19:00 при любой погоде. Но – здесь уже за деньги, цена билета 1300 рублей.

Борис Гребенщиков исполнит программу составленную из своих лучших песен.

Концертное турне «Аквариума» организовано в честь 65-летия музыканта.

Бесплатный концерт – фишка Гребенщикова, он дает в публичных местах в городах своего турне. Так, накануне он сыграл с группой для всех прохожих в Астрахани перед зданием университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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