Борис Гребенщиков и «Аквариум» сыграют бесплатно на проспекте Кирова в Саратове
По данным, которые распространяют поклонники в соцсетях, музыкант борис Гребенщиков сыграет небольшой уличный концерт в Саратове днем 27 мая.
Называется время - 12:00 и место – площадь перед консерваторией имени Собинова, на проспекте Кирова.
Анонсируется что здесь Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» дадут уличное неформальное выступление.
При этом оговаривается, что концерт пройдет только если позволят погодные условия.
А вот выступление в Театре драмы состоится в этот же день в 19:00 при любой погоде. Но – здесь уже за деньги, цена билета 1300 рублей.
Борис Гребенщиков исполнит программу составленную из своих лучших песен.
Концертное турне «Аквариума» организовано в честь 65-летия музыканта.
Бесплатный концерт – фишка Гребенщикова, он дает в публичных местах в городах своего турне. Так, накануне он сыграл с группой для всех прохожих в Астрахани перед зданием университета.
ИСТОЧНИК KP.RU