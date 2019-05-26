2019-05-26T18:56:47+03:00
Происшествия

В Саратове бензовоз с отказавшими тормозами протаранил ВАЗ и автобус

На месте работают инспекторы ГИБДД
Екатерина Семенова
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После удара "Лада" вылетела на тротуар. Фото соцсетейПосле удара "Лада" вылетела на тротуар. Фото соцсетей
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В Кировском районе Саратова столкнулись легковушка, автобус и бензовоз.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на проспекте 50 лет Октября в районе 1-й Дачной в аварию попали автомобиль «Лада Веста», автобус ПАЗ и бензовоз.

От удара легковушка снесла ограждение и вылетела на тротуар.

По предварительным данным, у бензовоза отказали тормоза. Он врезался в легковушку, а потом протаранил автобус.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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