В Саратове бензовоз с отказавшими тормозами протаранил ВАЗ и автобус
На месте работают инспекторы ГИБДД
После удара "Лада" вылетела на тротуар. Фото соцсетей
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В Кировском районе Саратова столкнулись легковушка, автобус и бензовоз.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на проспекте 50 лет Октября в районе 1-й Дачной в аварию попали автомобиль «Лада Веста», автобус ПАЗ и бензовоз.
От удара легковушка снесла ограждение и вылетела на тротуар.
По предварительным данным, у бензовоза отказали тормоза. Он врезался в легковушку, а потом протаранил автобус.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU