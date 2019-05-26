В Саратове протаранили машину «скорой помощи», четыре человека пострадали

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-26T15:36:58+03:00

Иномарка не пропустила машину со спецсигналом, торопившуюся на другое ДТП

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На улице Университетской в Саратове днем 26 мая произошло ДТП с участием машины «скорой помощи».

Как стало известно "КП-Саратов", в результате столкновения кареты «скорой помощи» и кроссовера Kia на перекрестке Университетской и Большой Горной пострадали четыре человека.

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По предварительным данным, медицинский автомобиль следовал с включённым проблесковым маячком на ДТП, произошедшее на улице Шехурдина, когда водитель иномарки, не уступив дорогу, протаранил спецтранспорт.

В результате происшествия пострадали врач и два фельдшера «скорой помощи», а также пассажирка иномарки. Все они госпитализированы прибывшими другими бригадами «скорой помощи».

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На месте аварии также работали спасатели областной службы спасения и правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU