В Саратове протаранили машину «скорой помощи», четыре человека пострадали
На улице Университетской в Саратове днем 26 мая произошло ДТП с участием машины «скорой помощи».
Как стало известно "КП-Саратов", в результате столкновения кареты «скорой помощи» и кроссовера Kia на перекрестке Университетской и Большой Горной пострадали четыре человека.
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По предварительным данным, медицинский автомобиль следовал с включённым проблесковым маячком на ДТП, произошедшее на улице Шехурдина, когда водитель иномарки, не уступив дорогу, протаранил спецтранспорт.
В результате происшествия пострадали врач и два фельдшера «скорой помощи», а также пассажирка иномарки. Все они госпитализированы прибывшими другими бригадами «скорой помощи».
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На месте аварии также работали спасатели областной службы спасения и правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU