2019-05-26T13:51:38+03:00
Недвижимость

Отключена вода на Ломоносова и 2 Садовой

Ремонтные работы продляться до понедельника
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Как сообщили "КП-Сааров в ООО "КВС", для ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 26 мая, изменены параметры холодного водоснабжения жителям

домов на улице Ломоносова, 13, 17, 17а, 19, на улице 4-я Прокатная от Ломоносова до проспекта Строителей.

То же самое у жителей домов по улице 2-я Садовая от 2-го Детского проезда до Арбатской, улицы 2-я Детская и 2-й Детский проезд от улицы 2-я Садовая до 3-го Комсомольского проезда.

Без воды 3-й Комсомольский проезд и улица Вяземская от 2-го Детского проезда до Карла Маркса, также отключено водоснабжение на Карла Маркса, 9/17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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