На пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-26T13:42:24+03:00

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В пожаре ночью 26 мая на улице Прессовой в Заводском районе Саратова погибла 62-летней женщина.

Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, которое началао проверку гибели человека, жители домов на улице Прессовой проснулись около 4 утра от звука лопающегося шифера.

Горел деревянный двухквартирный дом, соседи вызвали пожарную службу.

К моменту прибытия пожарных расчетов, дом был полностью охвачен огнем, кроме того, пламя уже перекинулось на крышу кирпичного двухэтажного коттеджа рядом.

Когда пожарные ликвидировали горение, двухквартирный деревянный дом выгорел почти полностью, в нем обнаружили обгоревшее тело 62-летней женщины.

- Вероятно, она пыталась покинуть зону возгорания и двигалась по полу к выходу, однако спастись не смогла. Во второй половине дома в момент возгорания жильцов не было. По предварительной версии пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU