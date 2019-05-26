На пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина
В пожаре ночью 26 мая на улице Прессовой в Заводском районе Саратова погибла 62-летней женщина.
Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, которое началао проверку гибели человека, жители домов на улице Прессовой проснулись около 4 утра от звука лопающегося шифера.
Горел деревянный двухквартирный дом, соседи вызвали пожарную службу.
К моменту прибытия пожарных расчетов, дом был полностью охвачен огнем, кроме того, пламя уже перекинулось на крышу кирпичного двухэтажного коттеджа рядом.
Когда пожарные ликвидировали горение, двухквартирный деревянный дом выгорел почти полностью, в нем обнаружили обгоревшее тело 62-летней женщины.
- Вероятно, она пыталась покинуть зону возгорания и двигалась по полу к выходу, однако спастись не смогла. Во второй половине дома в момент возгорания жильцов не было. По предварительной версии пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU