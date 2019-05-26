В Энгельсе гроза сопровождалась градом
Сильный дождь прошел в воскресенье в Саратове и Энгельсе [видео]
Гроза над Энгельсом 26 мая.
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В Саратове и Энгельсе прошли обещанные метеорологами дожди.
Как сообщают очевидцы в редакцию "КП-Саратов", местами ливень сопровождался небольшим градом.
Ранее в саратовском Гидрометоцентре сообщили, что день будет теплым и пасмурным и местами возможны дожди с грозами.
Очевидец запечатлел именно такой момент грозы с градом, который прошел в Энгельсе.
К счастью для поклонников велоспорта, всероссийский пробег успел завешиться раньше дождя.
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ИСТОЧНИК KP.RU