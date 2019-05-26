В Энгельсе гроза сопровождалась градом

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-26T13:41:51+03:00

Сильный дождь прошел в воскресенье в Саратове и Энгельсе [видео]

Изменить размер текста: A A

В Саратове и Энгельсе прошли обещанные метеорологами дожди.

Как сообщают очевидцы в редакцию "КП-Саратов", местами ливень сопровождался небольшим градом.

Ранее в саратовском Гидрометоцентре сообщили, что день будет теплым и пасмурным и местами возможны дожди с грозами.

Очевидец запечатлел именно такой момент грозы с градом, который прошел в Энгельсе.

К счастью для поклонников велоспорта, всероссийский пробег успел завешиться раньше дождя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Михаил Болтухин дал прогноз на лето

Для посевов должно хватить запасов влаги в почве (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU