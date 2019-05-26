2019-05-26T12:21:49+03:00
Общество

В велопараде в Саратове и Энгельсе приняло участие несколько тысяч человек

Акция направлена на привлечение внимания к развитию велосипедной инфраструктуры [видео]
Ольга Муравлёва
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Несколько тысяч велосипедистов на два часа блокировали сообщение между Саратовом и ЭнгельсомНесколько тысяч велосипедистов на два часа блокировали сообщение между Саратовом и Энгельсом
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В Саратове прошел всероссийский велопарад. Его дистанция составила 15 км. Для пробега велосипедистов перекрыли на 2 часа несколько центральных улиц в Саратове и Энгельсе, а также мост между городами.

В старте приняло участие несколько тысяч велосипедистов самых разных возрастов.

Цель акции – привлечь внимание к развитию велосипедной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

Велопарад в Саратове и Энгельсе 26 мая 2019.

На видео, которое опубликовал в соцсети пользователь Михаил Егоров, видно, что колонна велосипедистов при возвращении в Саратов по улице Лесозаводская в Энгельсе растянулась в движении более чем на 9 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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