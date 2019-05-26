В велопараде в Саратове и Энгельсе приняло участие несколько тысяч человек
В Саратове прошел всероссийский велопарад. Его дистанция составила 15 км. Для пробега велосипедистов перекрыли на 2 часа несколько центральных улиц в Саратове и Энгельсе, а также мост между городами.
В старте приняло участие несколько тысяч велосипедистов самых разных возрастов.
Цель акции – привлечь внимание к развитию велосипедной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.
Велопарад в Саратове и Энгельсе 26 мая 2019.
На видео, которое опубликовал в соцсети пользователь Михаил Егоров, видно, что колонна велосипедистов при возвращении в Саратов по улице Лесозаводская в Энгельсе растянулась в движении более чем на 9 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU