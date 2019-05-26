2019-05-26T11:12:04+03:00
Общество

Блокировано автомобильное сообщение между центром Саратова и Энгельса

Мост через Волгу и ряд улиц закрыт для проведения велопарада
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Перекрытие движения на время проведения велопарадаПерекрытие движения на время проведения велопарада
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В эти минуты блокированы ряд улиц и мост через Волгу от Славянской площади в Саратове к улице Лесозаводская в Энгельсе.

Сегодня, 26 мая участники Всероссийского велопарада, который стартовал в 11.30, проходят следующую дистанцию:

- улица Горького на участке дороги от Киселева до Московской,

- улица Московская на участке дороги от Горького до Чернышевского,

- улица Радищева на участке дороги от Московской до Волжской,

- улица Волжская на участке дороги от Радищева до Некрасова,

- улица Некрасова на участке дороги от Волжской до Московской,

- улица Чернышевского на участке дороги от Московской до Соколовой,

- улица Большая Горная на участке дороги от Чернышевского до моста Саратов — Энгельс,

- улица Соколовая на участке дороги от моста Саратов — Энгельс до Чернышевского.

В Энгельсе с 11.00 заблокировано движение на улице Лесозаводской от моста до кольцевой развязки у гипермаркета «Лента».

Сам мост закрыт для транспорта с 11:00 до 13:00. Автомобильное сообщение между городами возможно через мост у Пристанного, на саратовской кольцевой автодороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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