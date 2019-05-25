Вадим Ойкин рассказал о спасении завода «Тролза» в Энгельсе

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-25T20:29:56+03:00

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В минувший четверг, 23 мая, в министерстве промышленности и торговли обсудили ситуацию с энгельсским заводом «Тролза».

- Безусловно, ситуация не простая, требует вдумчивых и чётко просчитанных решений. Вопрос не решится одним совещанием, поскольку здесь пересекаются интересы хозяйствующих субъектов. Поэтому при федеральном министерстве создана рабочая группа по сохранению производственного и кадрового потенциала, намечены пути совместной работы, — рассказал первый зампред правительства области Вадим Ойкин.

В совещании приняли участие руководители Минпромторга РФ, Минтранса РФ, депутаты Государственной Думы, топ-менеджеры АО «Трансмашхолдинг», ЗАО «Тролза», а также крупных промышленных холдингов. Были обсуждены возможные пути стабилизации финансово-хозяйственной деятельности завода.

ИСТОЧНИК KP.RU