Саратовцев ожидает дождливое воскресенье с грозой
Температура воздуха будет вполне летняя
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Сегодня, 26 мая, Саратовскую область ожидает дождливый день с грозой.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, непогода придется на начало воскресенья.
Ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер с порывами 6-11 м/с, а местами до 13-18 м/с. Небольшие дожди ожидаются местами до самого вечера.
При этом во второй половине воскресенья ожидается теплый день с температурой до +22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU