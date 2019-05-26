Саратовцев ожидает дождливое воскресенье с грозой

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-26T08:28:57+03:00

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Сегодня, 26 мая, Саратовскую область ожидает дождливый день с грозой.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, непогода придется на начало воскресенья.

Ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер с порывами 6-11 м/с, а местами до 13-18 м/с. Небольшие дожди ожидаются местами до самого вечера.

При этом во второй половине воскресенья ожидается теплый день с температурой до +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU