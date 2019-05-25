В Ленинском районе у женщины украли велосипед
Преступника задержали
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В отдел полиции Саратова 16 мая с заявлением о краже обратилась 36-летняя жительница дома на Гвардейской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам с 13:30 до 14:40 неизвестный унес с первого этажа подъезда ее велосипед стоимостью 6 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 30-летнего рецидивиста, который находился в федеральном розыске. Мужчина во всем признался.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU