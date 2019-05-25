В Саратове представителя штаба Навального задержали на два часа по обвинению в поджоге правительства

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-25T15:42:02+03:00

Выяснилось, что юноша не причастен к преступлению

Изменить размер текста: A A

Вчера, 24 мая, в Саратове прошел согласованный экологический пикет в рамках активистского экологического проекта.

Как сообщила «КП-Саратов» участница акции Анна, мероприятие почти было закончилась спокойно, но в ее конце полиция заинтересовалась одним из ее участников, представителем штаба Навального Иваном Хохловым.

- Его задержала полиция без объяснения причин. Уже в отделе ему объяснили причину — схожесть с ориентировкой на подозреваемого в поджоге правительства. На самом деле ничего похожего между ними нет. Через два часа сняли его отпечатки пальцев, отпустили и все разошлись, — сообщает информированный источник.

За это время у отдела полиции №5 успела собраться целая группа поддержки задержанного парня.

Напомним, 12 мая кто-то швырнул бутылку с горючей смесью на проходную правительства Саратовской области. Пока что подозреваемый так и не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU