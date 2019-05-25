В Саратове двое рецидивистов украли сигарет на 186 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-25T13:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Ленинского района раскрыла кражу из магазина на улице Моисеева.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 02:30 по 03:45 вчера, 24 мая, двое неизвестных разбили окно торговой точки и унесли сигарет на общую сумму свыше 186 тыс. рублей.

Воров на машине стражи порядка поймали на Сокурском тракте.

Внутри салона сидели 44 и 45-летние рецидивисты. У них изъяли 166 блоков сигарет и другие предметы, указывающие на то, что именно они залезли в магазин.

Мужчин задержали и завели на них уголовное дело, а 36-летнего водителя авто отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU