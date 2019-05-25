В Вольске благодаря Вячеславу Володину появится жилье для молодых врачей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-25T11:39:45+03:00

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В Вольске реализуется проект Володина по созданию жилья для молодых врачей.

На встрече общественного совета в Вольске обсуждались вопросы реконструкции здания бывшего роддома, где в рамках проекта председателя Государственной Думы Вячеслава Володина будет обустроено жилье для молодых врачей.

Депутат Госдумы Николай Панков, врачи, общественники и строители высказали мнение о том, каким должен быть будущий многоквартирный дом.

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Как отметила врач-педиатр Юлия Гладнева, одна из самых острых проблем Вольска - нехватка медицинских кадров. А получение собственного жилья для многих врачей может стать решающим, чтобы не уезжать из района.

- В нашей районной больнице всего два педиатра, хотя необходимо три. В детской поликлинике ситуация еще сложнее: один врач на 2-3 участка. Чтобы специалисты оставались у нас работать, конечно, нужно жилье. И мы с надеждой смотрим на этот проект обустройства квартир для врачей. Важно и то, что здание бывшего роддома очень удобно расположено, в центре города – до райбольницы всего пара остановок, — пояснила она.

По словам Николая Панкова, общественный контроль и участие жителей являются одним из важнейших условий для спикера Госдумы при реализации его проектов.

- Вольчане – активные, инициативные люди. Вы с энтузиазмом поддержали инициативы Володина по созданию комфортной городской среды, историко-культурного парка. А также по развитию здравоохранения. И сейчас в районе есть новая станция скорой помощи, новое здание детской больницы, перинатальный центр. Спикер ставил вопрос о возвращении городу имущества, когда-то проданного за бесценок, именно для того, чтобы этот ресурс использовался для решения проблем жителей. Такой пример мы видим сегодня с зданием бывшего роддома. Считаю, уже на будущей неделе общественному совету надо предоставить график работ, чтобы они могли контролировать качество и эффективность использования средств. Вижу, совет заинтересован в работе по созданию жилья для своих коллег-врачей. Все должно обсуждаться с людьми, это позиция Володина, — подчеркнул депутат

Игорь Лабинцев, директор организации, которая занимается проектированием будущего дома, подробно ответил на вопросы общественного совета.

- Мы провели все необходимые изыскания, чтобы убедиться в надежности стен и фундамента. Запас прочности хороший, здание строили на века. Кладка в три кирпича, даже в три с половиной. По сути, сохранятся только внешние стены, а все остальное: кровля, перекрытия, окна, полы – будут полностью новые. И то, что в здании долгое время располагалось медицинское учреждение, никак не повлияет на комфорт и безопасность людей, которые будут здесь жить, — подчеркнул проектировщик.

ИСТОЧНИК KP.RU