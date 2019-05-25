Два района Саратова до ночи остались без воды
Водоснабжение обещают вернуть в полночь
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Сегодня, 25 мая, в Саратове жители Заводского и Фрунзенского районов ориентировочно до 24:00 остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом коммуникаций.
Подождать до ночи придется гражданам, чьи дома находятся на улице Большая Горная на участке от Пугачева до Рахова и в квадрате улиц Парковая, Химическая, Маркина, Лесная и поселок Тепличный.
ИСТОЧНИК KP.RU