Два района Саратова до ночи остались без воды

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-25T11:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 мая, в Саратове жители Заводского и Фрунзенского районов ориентировочно до 24:00 остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом коммуникаций.

Подождать до ночи придется гражданам, чьи дома находятся на улице Большая Горная на участке от Пугачева до Рахова и в квадрате улиц Парковая, Химическая, Маркина, Лесная и поселок Тепличный.

ИСТОЧНИК KP.RU