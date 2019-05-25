Николай Панков: Вольский театр радует жителей и гостей города

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-25T10:27:46+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» поделился впечатлениями от Вольска

- Сегодня работаю в округе, в Вольске. Всегда приятно общаться с вольчанами, они люди активные, любят свой город. И есть за что - неповторимая атмосфера, красивые здания. Проезжая мимо драматического театра, вспомнил, что ровно 3 года назад, 25 мая, был завершён его ремонт по проекту спикера Госдумы Володина. Театр обновился к своему 80-летию и Фестивалю театров малых городов России. Идея провести его в Вольске тоже принадлежала спикеру. Работал в оргкомитете и знаю, какое это было яркое событие в культурной жизни области. Гости фестиваля приезжали со всей России. И сегодня театр и обустроенный сквер радуют жителей и гостей города, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU