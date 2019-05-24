В Балакове начинается достройка проблемного дома в микрорайоне 3Г

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-24T16:44:41+03:00

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В Балаково начинается второй этап строительства дома №3 в микрорайоне 3Г.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания с обманутыми дольщиками, застройщик Леонид Писной уже начнет на следующей неделе завозить сваи и там будет несколько подъездов, где получат жилье семьи 90 дольщиков.

Депутат Саратовской облдумы Леонид Писной заметил, что большинство дольщиков покупали квартиры там не для жилья, а для продажи. А в этом районе очень много свободного продающегося жилья и квартир в других домах. Поэтому в этом доме квартиры, которые инвестор планировал реализовать и покрыть убытки от достройки, могут остаться невостребованными.

Писной попросил губернатора Валерия Радаева, чтобы власти обратили внимание на приоритетную реализацию социальных программ по расселению аварийного жилья и иных подобных именно в этом строящемся доме. Губернатор Валерий Радаев выразил понимание и согласие.

В завершении совещания выступил депутат Госдумы Николай Панков, который курирует несколько проблемных домов.

- ДОМ.РФ получит 19 млрд рублей на проблемные дома на всю страну. У большинства строителей в нашем регионе еще нет понимания, что будет серьезная конкуренция. И надо готовиться сейчас. Мы должны раньше всех регионов представить все документы. Придут с других регионов и тоже потребуют средств. Культура строительства и работа с проектно-сметной документацией должна быть максимально высока, — заявил Панков.

Согласился с этим и губернатор Валерий Радаев:

- ДОМ.РФ не интересна форма ЖСК, они разрабатывают свою схему. И потом будут искать подрядчика. И он может оказаться из Москвы, это надо понимать. Мы хотим поддержать своих, это большая работа которая нам предстоит. Задача стоит, чтобы в течение двух лет все проблемные дома закрыть, — сказал Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU