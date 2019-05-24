Николай Панков встретился с трудовым коллективом «Тролзы»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-24T16:41:40+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с трудовым коллективом «Тролзы» планы по сохранению предприятия и рабочих мест.

Напомним, в апреле на встрече с работниками завода Николай Панков подчеркнул, что намерен добиваться восстановления производства, защиты прав людей. После этого обратился в прокуратуру с просьбой взять на контроль выплату зарплат на предприятии и не допустить изменения разрешённого вида использования территории под жилую застройку.

Сегодня Николай Панков рассказал работникам «Тролзы» о встрече с главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. А также о совещании о финансово-экономической ситуации на предприятии в министерстве промышленности и торговли РФ.

- По вашей просьбе поднял на федеральном уровне вопрос о сохранении профиля предприятия, его развитии. Обсуждаются несколько потенциальных инвесторов, в том числе, «Трансмашхолдинг», «Синара», «КАМАЗ». Это крупнейшие компании. Они понимают, что это перспективное предприятие, хотят с вами работать. Но они не могут расплачиваться за неэффективные действия предыдущих менеджеров. Федеральное министерство отмечает, что причина нынешней ситуации - именно проблемы менеджмента. Надо сначала «расшить» долги завода, это задача собственника», - подчеркнул Николай Панков.

Депутат спросил, как сегодня выплачивается зарплата на предприятии. Заводчане и профсоюзные лидеры ответили, что задержка по зарплате составляет 15 дней. В то же время собственник на предприятии не появлялся и проблемы с коллективом не обсуждал.

- Или собственник будет заниматься этим вопросом, или им займутся соответствующие органы. Не должно быть так, что они богатеют, а рабочие не получают зарплату, — возмутился Николай Панков.

Работники завода пообещали внести свои предложения по оздоровлению предприятия и сохранению заказов. Они будут рассмотрены с участием специалистов профильного министерства. Особенно важен для завода заказ для Крыма. Работники с гордостью показали депутату 11 частично собранных троллейбусов в сборочном цехе.

- На «Тролзе» работают уникальные специалисты. Ваш опыт и знания должны и дальше использоваться на производстве. Предприятие не бросим, сохранить 500 рабочих мест для завода, для области - важная задача, — подвёл итоги встречи Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU