В Саратове у ООО «Белисар» арестовали имущество за долг в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-24T16:36:56+03:00

Обязанность по уплате должник не соблюдает

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Кировского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Белисар» имеет задолженность по налогам и обязательным платежам в размере более 1,5 млн. рублей.

Должник не выплачивал имеющуюся задолженность в добровольном порядке, поэтому есть основания полагать, что имущество юридического лица может быть сокрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU