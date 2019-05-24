В Саратове у ООО «Белисар» арестовали имущество за долг в 1,5 млн рублей
Обязанность по уплате должник не соблюдает
Изменить размер текста:
Прокуратура Кировского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Белисар» имеет задолженность по налогам и обязательным платежам в размере более 1,5 млн. рублей.
Должник не выплачивал имеющуюся задолженность в добровольном порядке, поэтому есть основания полагать, что имущество юридического лица может быть сокрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU