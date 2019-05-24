2019-05-24T16:36:56+03:00
Происшествия

В Саратове у ООО «Белисар» арестовали имущество за долг в 1,5 млн рублей

Обязанность по уплате должник не соблюдает
Дарья Вострикова
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Прокуратура Кировского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Белисар» имеет задолженность по налогам и обязательным платежам в размере более 1,5 млн. рублей.

Должник не выплачивал имеющуюся задолженность в добровольном порядке, поэтому есть основания полагать, что имущество юридического лица может быть сокрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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