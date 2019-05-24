Саратовца Сергея посадили на пять месяцев в тюрьму за ночные прогулки
У него были административные ограничения
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Суд признал 46-летнего саратовца по имени Сергей виновным в несоблюдении административных ограничений.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в августе 2017 года мужчина вышел из тюрьмы и ему нужно были три года соблюдать условия: быть по ночам дома и не совершать правонарушений.
Однако с сентября 2018 по март 2019 года злоумышленник пренебрегал этими правилами, за что его посадили на пять месяцев в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU