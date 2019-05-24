Дольщиков проблемного дома на Орджоникидзе расселят к 1 июня

СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-24T16:25:24+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 24 мая, обсуждают ситуацию с проблемными домами.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», была озвучена ситуация с жилыми домами на Орджоникидзе, 1 (№1, №4) которые начинала строить компания Алексея Абасова, ООО «Град Инвест». Там дольщиков будет расселять инвестор по другим своим домам, и к 1 июня 2019 года вопрос будет закрыт.

Дом ЖСК «Победа» на Чапаева и Зарубина, который достраивает Леонид Писной, должен быть готов к 15 июня, пока все идет по графику.

В конце июля будет завершен дом по улице Бардина, 10.

Дом на улице Майская, ПК «Росток-95» сдадут к 1 октября.

Леонид Писной заметил, что назначенная на конец декабря сдача дома ЖСК «Волга» на Сакко и Ванцетти, 31, скорее всего, будет перенесена на весну. Он пояснил, что все строительные работы будут завершены до нового года, но давать тепло в пустой дом зимой нет смысла. Поэтому сдачу объективно перенести на весну.

ИСТОЧНИК KP.RU