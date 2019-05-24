Панков: Как достраивать дом, должны решать дольщики

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-24T16:19:11+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Как достраивать дом, должны решать дольщики. ЖСК «Победитель» (одна из блок-секций бывшего «Оптимиста-2000») надо принять единое решение о том, на каких условиях надо достраивать дом. Сказал об этом на рабочей группе.

Сегодня ко мне представители дома подходили и высказывали, что пора его достраивать. Ради Бога, давайте достраивать. Вы вспомните наши первые рабочие группы. Мы все ваши пожелания и предложения всегда были готовы поддержать. Если достраиваем сами, за счет инвестора, то достраиваем сами. Хотите через «ДОМ.РФ» — давайте так. Но это решать должны вы, дольщики. Если согласия нет, мы не имеем права вас заставлять и вам что-то навязывать. Но самая главная идея это достроить. Согласен и с Леонидом Писным, и с председателем ЖСК. Давайте вместе собираться и обсуждать, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU