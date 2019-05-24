Закладчик в Энгельсе припрятал дурь под ветками

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-24T16:17:12+03:00

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Суд признал виновным 23-летнего жителя Энгельса в покушении на продажу наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 29 ноября 2018 года мужчина поместил наркотик в металлический баллон и положил под ветки дерева.

Оставшуюся часть наркотиков он положил в еще три места. На этом карьера злоумышленника закончилась, его задержала полиция.

Закладчику дали семь лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU