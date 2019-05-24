2019-05-24T16:17:12+03:00
Происшествия

Закладчик в Энгельсе припрятал дурь под ветками

Его задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 23-летнего жителя Энгельса в покушении на продажу наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 29 ноября 2018 года мужчина поместил наркотик в металлический баллон и положил под ветки дерева.

Оставшуюся часть наркотиков он положил в еще три места. На этом карьера злоумышленника закончилась, его задержала полиция.

Закладчику дали семь лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24