Закладчик в Энгельсе припрятал дурь под ветками
Его задержали
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Суд признал виновным 23-летнего жителя Энгельса в покушении на продажу наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 29 ноября 2018 года мужчина поместил наркотик в металлический баллон и положил под ветки дерева.
Оставшуюся часть наркотиков он положил в еще три места. На этом карьера злоумышленника закончилась, его задержала полиция.
Закладчику дали семь лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU