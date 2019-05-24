Саратовцу дали шесть лет колонии за продажу наркотиков
Суд признал 42-летнего саратовца виновным в покушении на продажу и в сбыте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что с ноября 2017 по апрель 2018 года неустановленное лицо создал в интернете ОПГ. Он определил гражданам обязанности: «закладчик», «склад» и другие.
С 8 на 9 апреля 2018 года мужчина приехал с водителем в одно из мест города чтобы положить чуть больше грамма синтетики. Наркомана, который это купил, задержали.
Подсудимый получил новую партию дури и начал раскладывать ее.
Утром 11 апреля 2018 года мужчину задержали , обнаружив при нем несколько свертков.
Ему дали шесть лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU