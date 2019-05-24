В трех кальянных Саратова нашли детей
Им запрещено там находится
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Прокуратура Волжского района совместно с сотрудниками отдела полиции №1 провели рейд по кальянным с целью выявления фактов нахождения в них несовершеннолетних.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в местах ««Эскобар Лаундж», «Феромон лаундж-бар», «Шиша-рум» были обнаружены несовершеннолетние.
По их словам, документы никто даже не спрашивал.
Предпринимателям грозит штраф до 6 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU