В трех кальянных Саратова нашли детей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-24T16:12:44+03:00

Им запрещено там находится

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Прокуратура Волжского района совместно с сотрудниками отдела полиции №1 провели рейд по кальянным с целью выявления фактов нахождения в них несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в местах ««Эскобар Лаундж», «Феромон лаундж-бар», «Шиша-рум» были обнаружены несовершеннолетние.

По их словам, документы никто даже не спрашивал.

Предпринимателям грозит штраф до 6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU