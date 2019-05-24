В рамках нацпроекта отремонтированы пять дорог Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-24T16:03:00+03:00

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Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные области» закончен ремонт на пяти участках дорог Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на шести объектах работы начаты в прошлом году, на девяти в этом. Срежи последних: капремонт 25 км участков трассы Самара-Пугачев-Энгельс — Волгоград.

На Усть-Курдюмском направлении делают выравниваюший слой на 2,2 км.

В Саратове работы идут на 11 участках, улицах Дубовикова, Исаева, Антонова, Блинова, Горького и других.

Готовы улицы Центральная, Енисейская, Летный городок, проспект Химиков в Энгельсе и Артиллерийская улица в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU