Радаев о достройке проблемных домов: Хватит болтовни!

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-24T15:59:30+03:00

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В правительстве Саратовской области продолжается совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня рассматривают ситуацию с домами, срок достройки которых определен.

«Автодом» на улице Верхняя, достраивает компания УМ-24. Было отмечено, что инвестор готов оплатить корректировку проекта — на последнем этаже проданы часть помещений и их права надо выкупать — около 15 млн рублей. УМ-24 ведет переговоры с собственниками последнего этажа. Идет торг.

Губернатор Валерий Радаев предложил, если этот этаж фактически самострой и не проходит ни по каким критериям, значит его надо сносить.

- Кто построил этаж? Николай Якубович? Пусть несет ответственность, расселяет людей или найдет 15 млн рублей. Где строительный контроль? Если надо, выходите в суд давайте. И сносите. Хватит уже болтовни, она всем надоела! — заявил Радаев.

Губернатор потребовал от министерства строительства и ЖКХ и мэрии идти в суд с этим вопросом, если нет иного решения, которое бы позволило достроить дом.

- Он готовый. Мы год уже ходим вокруг него. Не хочется больше о нем говорить. Все методы хороши, которые приведут к решению, — сказал Радаев.

Мэр Саратове Михаил Исаев предложил дольщикам написать письмо в соответствующие органы, которые должны заняться застройщиком Якубовичем, к которому у них сейчас почему то нет вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU