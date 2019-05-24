В Саратовской области появятся саженцы их Сербии
Решение будут принимать по поводу каждой партии
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Белый сад» из Белгородской области, ООО «Дагагропрод» из Дагестана и ООО «Агровитис» из Краснодарского края ввозить в Россию саженцы из сербских питомников.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно завести более 500 тыс.штук посадочного материала.
По поводу ввоза каждой партии принимается отделение решение по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчиков могут появиться у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU