В Саратове мужчина украл и продал на рынке видеорегистратор

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-24T15:50:43+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратился 47-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то залез в его машину, припаркованную до улиц Астраханская и Рабочая, чтобы стащить видеорегистратор стоимостью 11 тыс. рублей.

Выяснилось, что к краже причастен 35-летний гражданин, который уже сидит в СИЗО.

Он рассказал, что продал технику на рынке, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU