В Саратове мужчина украл и продал на рынке видеорегистратор
На него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратился 47-летний местный житель.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то залез в его машину, припаркованную до улиц Астраханская и Рабочая, чтобы стащить видеорегистратор стоимостью 11 тыс. рублей.
Выяснилось, что к краже причастен 35-летний гражданин, который уже сидит в СИЗО.
Он рассказал, что продал технику на рынке, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU