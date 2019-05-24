Подозреваемый в убийстве брата в Балакове арестован

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-24T15:40:32+03:00

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Появилось оперативное видео с подозреваемым в убийстве жителем Балакова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 21 мая. В день, когда 30-летний мужчина вышел из мест лишения свободы.

Родители, двоюродный брат и знакомые решили устроить застолье, но мужчина выпил и начал вести себя агрессивно. Когда брат попытался его урезонить, он напал на него с ножницами, пырнул в грудь. 34-летний мужчина скончался.

Подозреваемый был задержан, суд отправил его под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU