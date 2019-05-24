В Саратове пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-24T15:36:02+03:00

Мероприятие пройдет в День защиты детей

Изменить размер текста: A A

В Саратове 1 июня в 16:00 на новом скейт-парке на набережной Космонавтов пройдет городской фестиваль экстремальных видов спорта, посвященный Дню защиты детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках фестиваля пройдут состязания по роллер спорту, скейтборду, bmx, самокатному спорту, воркауту и воздушной эквилибристике.

Между этапами соревнований будут показательные выступления и мастер-класс от профессиональной команды по экстремальным видам спорта Freestyleshow.

ИСТОЧНИК KP.RU