В Саратове пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
Мероприятие пройдет в День защиты детей
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В Саратове 1 июня в 16:00 на новом скейт-парке на набережной Космонавтов пройдет городской фестиваль экстремальных видов спорта, посвященный Дню защиты детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках фестиваля пройдут состязания по роллер спорту, скейтборду, bmx, самокатному спорту, воркауту и воздушной эквилибристике.
Между этапами соревнований будут показательные выступления и мастер-класс от профессиональной команды по экстремальным видам спорта Freestyleshow.
ИСТОЧНИК KP.RU