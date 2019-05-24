2019-05-24T15:36:02+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Мероприятие пройдет в День защиты детей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 1 июня в 16:00 на новом скейт-парке на набережной Космонавтов пройдет городской фестиваль экстремальных видов спорта, посвященный Дню защиты детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках фестиваля пройдут состязания по роллер спорту, скейтборду, bmx, самокатному спорту, воркауту и воздушной эквилибристике.

Между этапами соревнований будут показательные выступления и мастер-класс от профессиональной команды по экстремальным видам спорта Freestyleshow.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24