С сегодняшнего дня саратовские девятиклассники начинают сдавать экзамены

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-24T15:32:38+03:00

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Сегодня и завтра саратовские девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, более 22 тыс.человек попробуют свои силы в основном периоде экзамена.

Больше всего учеников сдают английский, следом по востребованности идут немецкий и французский.

Самым массовым экзаменом по выбору остается обществознание, на него зарегистрировались более 14 тысяч участников. Затем следует география, ее планируют сдавать почти 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU