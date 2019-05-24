2019-05-24T15:32:38+03:00
Общество

С сегодняшнего дня саратовские девятиклассники начинают сдавать экзамены

Результат своих знаний получат 22 тыс.человек
Дарья Вострикова
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Сегодня и завтра саратовские девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, более 22 тыс.человек попробуют свои силы в основном периоде экзамена.

Больше всего учеников сдают английский, следом по востребованности идут немецкий и французский.

Самым массовым экзаменом по выбору остается обществознание, на него зарегистрировались более 14 тысяч участников. Затем следует география, ее планируют сдавать почти 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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