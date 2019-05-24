С сегодняшнего дня саратовские девятиклассники начинают сдавать экзамены
Результат своих знаний получат 22 тыс.человек
Изменить размер текста:
Сегодня и завтра саратовские девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, более 22 тыс.человек попробуют свои силы в основном периоде экзамена.
Больше всего учеников сдают английский, следом по востребованности идут немецкий и французский.
Самым массовым экзаменом по выбору остается обществознание, на него зарегистрировались более 14 тысяч участников. Затем следует география, ее планируют сдавать почти 10 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU