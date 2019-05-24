Самые проблемные дома в Саратовской области попытаются достроить за счет ДОМ.РФ

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-24T15:19:25+03:00

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В начале встречи на еженедельном совещании по проблемам обманутых дольщиков в правительстве области 24 мая губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что 22 проблемных дома, которые пока не нашли источника и способа достройки, будут пытаться включить в программу финансирования. Государство реализует программу с госкомпанией «ДОМ.РФ».

- Расчеты проводит ДОМ.РФ, готовит и наш минстрой, они пока не подтверждены госэкспертизой и не имеют финансовой силы.

У нас 40 проблемных домов, 17 сами будем вводить. 10 в этом году и 7 на следующий.

Остальные будем стараться провести в ДОМ.РФ. В ближайшее время Вячеслав Володин проведет совещание на эту тему. Сумма будет для каждого региона своя, может, не такая масштабная цифра будет, но знаковая, — заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU