В Энгельсской городской поликлинике выбрали лучшую медсестру
Ей стала помощница в кабинете невролога
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В энгельсской городской поликлинике №1 в рамках празднования Международного дня медицинской сестры прошел конкурс профессионального мастерства «Лучшая в профессии – 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовсуой области, состязание прошло в два этапа: профессиональном и творческом.
Победительницей стала Наталия Пастухова, медицинская сестра кабинета невролога.
ИСТОЧНИК KP.RU