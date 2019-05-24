2019-05-24T15:15:12+03:00
Общество

В Энгельсской городской поликлинике выбрали лучшую медсестру

Ей стала помощница в кабинете невролога
Дарья Вострикова
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В энгельсской городской поликлинике №1 в рамках празднования Международного дня медицинской сестры прошел конкурс профессионального мастерства «Лучшая в профессии – 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовсуой области, состязание прошло в два этапа: профессиональном и творческом.

Победительницей стала Наталия Пастухова, медицинская сестра кабинета невролога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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