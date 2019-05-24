В Саратовской области открыта горячая линия по вопросам воздуха
Она будет функционировать неделю
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В Саратовской области с 24 по 31 мая будет работать горячая линия по вопросам качествам воздуха.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, она открыта с 24 по 31 мая.
Обращения граждан принимаются по телефонам: 8 (8452) 29-26-77 — круглосуточно и 8 (8452) 29-21-61 в рабочее время с 09:00 до 18:00.
Кроме того, ведомство будет выезжать с независимой лабораторией для отбора проб воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU