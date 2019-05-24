На набережной в Саратове посадили 18 тыс. цветов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-24T15:04:19+03:00

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Сегодня, 24 мая, на новой набережной в Саратове посадили порядка 18 тыс. цветов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на проспекте 50 лет Октября и улице Навашина покрасили ограждения и покосили траву, а спиленные накануне ветки на улице Прудовая вывезли.

Кроме того, в порядок привели остановки на улицах Московская, Политехническая, Клочкова, 2-я Садовая, Навашина, проспект 50 лет Октября, Гвардейская, Батавина, Международная.

ИСТОЧНИК KP.RU