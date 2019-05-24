В Саратове продолжается акция «Дети летать не умеют»
Ее цель — снизить смертельные случаи
Изменить размер текста:
В Саратовской области продолжается акция «Дети летать не умеют», ее проводит уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, задачей является повышение сознательности родителей, чтобы дети не выпадали из окон.
Для участия нужно сделать снимок с плакатом «Дети летать не умеют» и выложить фото с хештегом #дети64 или в альбом в социальной сети.
Статистика удручает: в год по стране из окон выпадает около 600 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU