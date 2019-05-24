В Саратове продолжается акция «Дети летать не умеют»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-24T14:59:09+03:00

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В Саратовской области продолжается акция «Дети летать не умеют», ее проводит уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, задачей является повышение сознательности родителей, чтобы дети не выпадали из окон.

Для участия нужно сделать снимок с плакатом «Дети летать не умеют» и выложить фото с хештегом #дети64 или в альбом в социальной сети.

Статистика удручает: в год по стране из окон выпадает около 600 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU