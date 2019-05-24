Должник из Хвалынска вернул 380 тыс. рублей из страха потерять Audi

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-24T14:45:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хвалынском районном отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство о взыскании 380 тыс. рублей с местного жителя в пользу двух кредитных организаций.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, решение суда не стало для мужчины стимулом отдать чужие деньги как предприятиям, так и по 47 штрафам на общую сумму около 40 тыс. рублей.

Он приехал на иномарке в отдел, чтобы ему дали квитанции на все штрафы, однако гражданин даже не подозревал, что может лишиться автомобиля.

Транспорт арестовали. Только эта мера вынудила должника вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU