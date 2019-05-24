Виновнику смертельного ДТП под Михайловкой дали срок
Умер один человек
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Суд признал 54-летнего саратовца виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 октября 2018 года водитель Nissan Terrano ехал из Воронежа в Саратов. Примерно в 20:30 у 71-го км трассы Курск — Саратов в 3 км южнее села Михайловка.
Он хотел обогнать Hyundai Accent, но не рассчитал расстояние и влетел в автомобиль.
Водитель южнокорейской иномарки погиб на месте, пассажиру легковушки причинен тяжкий вред здоровью.
Суд назначил мужчине два года с отбыванием в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU