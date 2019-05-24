Виновнику смертельного ДТП под Михайловкой дали срок

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-24T14:34:58+03:00

Умер один человек

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Суд признал 54-летнего саратовца виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 октября 2018 года водитель Nissan Terrano ехал из Воронежа в Саратов. Примерно в 20:30 у 71-го км трассы Курск — Саратов в 3 км южнее села Михайловка.

Он хотел обогнать Hyundai Accent, но не рассчитал расстояние и влетел в автомобиль.

Водитель южнокорейской иномарки погиб на месте, пассажиру легковушки причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине два года с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU