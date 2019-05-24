Учеников техникума под Саратовом спасли от экстремизма в интернете

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-24T14:28:44+03:00

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Прокуратура Краснокутского района во время проверки выявила нарушения исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и/или развитию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в местном зооветеринарном техникуме ученики заходили в интернет без фильтров, а значит — могли получить информацию, несовместимую с целями и задачами образования и воспитания учащихся.

Через один из компьютеров ученик заходил в сеть для поиска экстремистских материалов.

Директора образовательного учреждения оштрафовали за такое недопущение на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU