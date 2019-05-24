Закладчице героина в Саратове дали восемь лет тюрьмы
За каждую дозу ей платили 500 рублей
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Суд признал виновной 39-летнюю саратовчанку в покушении на сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в мае 2017 года женщина договорилась с неизвестным лицом, что будет получать крупные партии героина и раскладывать их по тайникам. Одна разложенная доза стоила 500 рублей.
В июле 2017 года гражданка купила полкило опиатов и стала хранить у себя дома, однако в конце месяца ее задержали и забрали товар.
Женщина получила восемь лет исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU