Закладчице героина в Саратове дали восемь лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-24T13:51:31+03:00

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Суд признал виновной 39-летнюю саратовчанку в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в мае 2017 года женщина договорилась с неизвестным лицом, что будет получать крупные партии героина и раскладывать их по тайникам. Одна разложенная доза стоила 500 рублей.

В июле 2017 года гражданка купила полкило опиатов и стала хранить у себя дома, однако в конце месяца ее задержали и забрали товар.

Женщина получила восемь лет исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU